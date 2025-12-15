Arianna Meloni punzecchia Schlein | Si è fatta ‘autogoliardia’ Sarà per il prossimo anno…

Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia, commenta l’evento Atreju 2023 in un’intervista a “Il Tempo”, sottolineando i risultati ottenuti e indicando possibili sviluppi futuri. La manifestazione, che ha registrato oltre 100mila partecipanti, rappresenta un momento di confronto importante per il centrodestra italiano.

Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia fa un bilancio dell'evento in una intervista al quotidiano "Il Tempo" all'indomani dalla chiusura di Atreju 20205, edizione che quest'anno ha visto la partecipazione di "oltre 100mila" persone. E guarda già alle prossime scadenze che attendono la politica italiana, a partire dal referendum sulla giustizia. Spiega che quelli appena passati "Sono stati di grande energia" con " più di 80 dibattiti e oltre 600 relatori" che "hanno animato una festa partecipatissima, con oltre 100mila presenze, dove sono intervenute parecchie personalità che non la pensano come noi.

