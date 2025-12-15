Arezzo accoglie “Riflessi d’arte”, una collettiva del Cenacolo degli Artisti Aretini, dal 20 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 presso il Circolo Artistico di Corso Italia 108. L’evento celebra i 25 anni di attività dell’associazione di promozione sociale, offrendo un’occasione per apprezzare il talento e la creatività degli artisti locali.

© Lanazione.it - Arezzo, ospita “Riflessi d’arte”, collettiva del Cenacolo degli Artisti Aretini

Arezzo, 15 dicembre 2025 – Dal 20 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 il Circolo Artistico di Corso Italia 108, ad che celebra i primi 25 anni di attività dell’associazione di promozione sociale. Sabato 20 dicembre, alle ore 17, l’inaugurazione della mostra presentata da Marco Botti. L'evento espositivo sarà visitabile tutti i giorni, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 19, a ingresso gratuito. LA MOSTRA Fino all’Epifania, il piano terreno del Circolo Artistico accoglierà le opere a tema libero di 41 autori che oggi fanno parte del Cenacolo degli Artisti Aretini. Lanazione.it

Arezzo, ospita “Riflessi d’arte”, collettiva del Cenacolo degli Artisti Aretini - Arezzo, 15 dicembre 2025 – Dal 20 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 il Circolo Artistico di Corso Italia 108, ad Arezzo, ospita “Riflessi d’arte”, collettiva del Cenacolo degli Artisti Aretini che ... msn.com