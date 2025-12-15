Arezzo assalto dei lupi | strade gatti e cervelli sbranati ma guai a dirlo

Nelle campagne e nelle zone periferiche di Arezzo si registrano crescenti episodi di attacchi di lupi su animali domestici e selvatici. La situazione sta suscitando preoccupazioni tra la popolazione, mentre le notizie rimangono spesso oscurate o minimizzate, alimentando un clima di tensione e incertezza.

© Lortica.it - Arezzo, assalto dei lupi: strade, gatti e cervelli sbranati (ma guai a dirlo) Arezzo – Ormai un se ne pol più de niente, perché tra un lupo e un giornalista animalista un sesa chi morde più forte. La città d’Arezzo, già famosa pe’ l’oro, l’aretinità e le ciclabili fatte a cazzo, ora s’è guadagnata anche il titolo ufficiale di “Riserva Naturale Urbano-Lupesca a Insaputa dei Cittadini”. Lupi sulle strade, lupi nei giardini, lupi tra le balle (di fieno e non solo). E se per disgrazia tu ci vai a sbattere co’ la macchina o co’ lo scooter, stai anche zitto, che sennò te tocca passre da assassino seriale dei pelosi. L’ultimo episodio a Montecchio Vesponi: lupo in mezzo alla strada, botto, macchina rovinata, bestia ferita. Lortica.it Ancora un attacco dei lupi: strage di animali al parco di Lignano “Lupi, incidenti stradali e la paura di denunciare” - Arezzo, 15 dicembre 2025 – “ Lupi, incidenti stradali e la paura di denunciare” I media nazionali riportano con crescente frequenza notizie di incidenti stradali causati dalla presenza dei lupi. lanazione.it

