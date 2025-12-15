Arena per tutti 150 iscritti in una settimana | aumentate le date accessibili 2026
La Fondazione Arena annuncia l'apertura delle prenotazioni per le date “accessibili” del 2026, rispondendo alla crescente domanda di partecipazione. In soli sette giorni, sono state registrate 150 iscrizioni, segno dell'interesse e dell'importanza di rendere gli eventi più inclusivi. L'iniziativa mira a offrire un'esperienza teatrale accessibile a un pubblico più ampio.
Fondazione Arena apre le prenotazioni per le date “accessibili” 2026 e in una settimana arrivano 150 iscrizioni. “Arena per Tutti”, il progetto inclusivo più grande d’Europa, si appresta ad una quarta edizione da record. Visti i numeri di partenza e il grande successo degli appuntamenti pre-opera. Veronasera.it
APRO il MIGLIOR BAULE MAGICO di SEMPRE! #shorts
Arena Verona, 150 prenotazioni in 7 giorni per il progetto di inclusione - L'Arena di Verona apre le prenotazioni per le date "accessibili" 2026, e in una settimana ha raccolto 150 iscrizioni alla quarta stagione del progetto inclusivo "Arena per Tutti". msn.com
"Arena per tutti", percorso per l'accessibilità dell'opera - Sono 800, a un mese dall'avvio, gli iscritti all'edizione 2025 di "Arena per tutti", il progetto di accessibilità all'opera promosso da Fondazione Arena insieme a Müller, coordinata da Elena Di ... ansa.it
Aperte le prenotazioni per le date accessibili 2026: in una settimana 150 iscrizioni e numeri in forte crescita. Il progetto "Arena per Tutti" offrirà 26 recite accessibili e percorsi multisensoriali. #veronanetwork - facebook.com facebook
Tutti insieme “in a one horse open sleigh” x.com