Il mondo degli arbitri italiani si trova al centro di nuove polemiche e tensioni, con il presidente Zappi coinvolto in un procedimento giudiziario che potrebbe compromettere l’intera Associazione. Tra dispute e controversie, la figura degli arbitri resta sotto stretta osservazione, evidenziando le difficoltà e le criticità di un settore sempre più sotto i riflettori.

© Panorama.it - Arbitri, che caos: il presidente Zappi va a processo (e rischia di far saltare l’AIA)

Non c’è pace per gli arbitri italiani e non solo per le polemiche settimanali causate dalle decisioni in campo e in sala Var. La tempesta perfetta è scoppiata, dopo settimane di segnali preoccupanti, ai vertici dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri): il presidente Antonio Zappi andrà a processo con un’accusa pesante e che rischia di condizionare il suo mandato e il funzionamento di tutto il movimento. La procura della Federcalcio ha notificato al numero uno degli arbitri e a un suo stretto collaboratore il deferimento contestando presunte pressioni esercitate in primavera sui vertici degli organi tecnici di serie C e serie D, allo scopo di favorire la successiva nomina di Daniele Orsato e Stefano Braschi. Panorama.it

AIA - Caos arbitri, Antonio Zappi verso il deferimento

Zappi, presidente degli arbitri, deferito per le nomine in serie C e D. «Ore buie, ma ci sarà un giudice a Berlino» - Antonio Zappi, presidente dell'Aia, si difende: «Ho agito sempre correttamente, servono unità e coesione» ... corriere.it