Aquino si anima nel periodo natalizio con Borgo DiVino- Christmas Edition, un evento che celebra le tradizioni enogastronomiche italiane. In Piazza San Tommaso si può vivere un percorso di degustazioni di vini pregiati, immergendosi in un'atmosfera di festa, convivialità e scoperta tra calici, bottiglie e prodotti di qualità.

© Frosinonetoday.it - Aquino, Borgo DiVino- Christmas Edition

Il Natale ad Aquino profuma di vino e tradizione! Ti aspettiamo in Piazza San Tommaso per un imperdibile percorso enogastronomico con degustazioni di vini pregiati da tutta Italia, calici in vetro e bottiglie da scoprire e condividere. Sabato 20 Dicembre dalle ore 15:00 Domenica 21 Dicembre dalle. Frosinonetoday.it

AQUINO: Borgo di Vino del 22-09-2019

Borgo divino in tour: torna a Cisternino la tre-giorni di vino, cibo e musica - Il fine settimana del 4, 5, 6 Luglio Cisternino, accoglierà la decima tappa di Borgo diVino in tour, il ciclo di eventi dedicato alla degustazione di vini locali e nazionali. brundisium.net

Borgo diVino Christmas Edition, percorso enogastronomico con degustazione vini. In Piazza San Tommaso ad Aquino (FR) SABATO 20 dicembre dalle 15:00 DOMENICA 21 dicembre dalle 12:00 BORGO DIVINO Christmas Edition Con oltre 15 tra l - facebook.com facebook