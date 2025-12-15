Apre una nuova stazione della Circumvesuviana | ecco Stabia Scavi

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, martedì 16 dicembre alle ore 10, si terrà l'inaugurazione della nuova stazione Stabia Scavi della Circumvesuviana, situata in Corso Italia a Castellammare di Stabia. L'apertura rappresenta un importante aggiornamento per il servizio di trasporto locale, migliorando la connessione e la mobilità nella zona.

apre una nuova stazione della circumvesuviana ecco stabia scavi

© Napolitoday.it - Apre una nuova stazione della Circumvesuviana: ecco Stabia Scavi

Eav, l'Ente autonomo Volturno, ha fatto sapere che domani, martedì 16 dicembre, alle ore 10 si terrà l’inaugurazione della nuova stazione Stabia Scavi, in Corso Italia a Castellammare di Stabia.All'evento di presentazione della nuova fermata, che a partire dal 17 dicembre sostituirà quella di via. Napolitoday.it

Vincenzo De Luca inaugura il cantiere della nuova stazione della Circumvesuviana

Video Vincenzo De Luca inaugura il cantiere della nuova stazione della Circumvesuviana