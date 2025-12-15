Apre una nuova stazione della Circumvesuviana | ecco Stabia Scavi
Domani, martedì 16 dicembre alle ore 10, si terrà l'inaugurazione della nuova stazione Stabia Scavi della Circumvesuviana, situata in Corso Italia a Castellammare di Stabia. L'apertura rappresenta un importante aggiornamento per il servizio di trasporto locale, migliorando la connessione e la mobilità nella zona.
Eav, l'Ente autonomo Volturno, ha fatto sapere che domani, martedì 16 dicembre, alle ore 10 si terrà l’inaugurazione della nuova stazione Stabia Scavi, in Corso Italia a Castellammare di Stabia.All'evento di presentazione della nuova fermata, che a partire dal 17 dicembre sostituirà quella di via. Napolitoday.it
Vincenzo De Luca inaugura il cantiere della nuova stazione della Circumvesuviana
