Apre la farmacia letteraria della scuola media Cesalpino
La scuola media Cesalpino inaugura la sua farmacia letteraria, un progetto dedicato alla scoperta delle piccole gioie quotidiane. Attraverso la lettura di “Momenti di trascurabile felicità” di Francesco Piccolo, si invita a riscoprire il valore dei momenti semplici e a celebrare il vivere con leggerezza e consapevolezza.
Per celebrare il vivere e la gioia delle piccole cose perché non leggere o rileggere “Momenti di trascurabile felicità” di Francesco Piccolo? Siamo abituati a sentirci e pensare di essere felici solo in occasione dei grandi eventi della vita, quando invece la felicità è fatta di attimi semplici. Arezzonotizie.it
