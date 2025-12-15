Appiano Gentile Inter | infortunati a lavoro il giorno dopo il successo col Genoa
Dopo la vittoria contro il Genoa, l'Inter si prepara per le prossime sfide con alcune preoccupazioni infortuni. Appiano Gentile fornisce le ultime notizie sulla condizione dei giocatori, i tempi di recupero e le eventuali assenze, offrendo un’analisi aggiornata sulla situazione della squadra in vista delle prossime partite.
Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. I nerazzurri di Chivu, reduci dalla vittoria in campionato contro il Genoa, si preparano alla semifinale di Supercoppa Italiana a Riad contro il Bologna. Oggi allenamento ad Appiano Gentile riservato agli infortunati, giorno libero per gli altri. La squadra partirà mercoledì per l’Arabia Saudita. Internews24.com
