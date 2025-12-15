Appello dei 50 precari del Cnr | Sosteneteci
I 50 precari del Cnr dell’Umbria lanciano un appello urgente alle istituzioni e ai rappresentanti politici regionali, chiedendo interventi immediati per preservare competenze e investimenti strategici. L'obiettivo è scongiurare la dispersione di risorse e conoscenze fondamentali per lo sviluppo regionale, sottolineando l'importanza di un sostegno tempestivo e concreto.
I Precari Uniti Cnr dell’Umbria hanno lanciato un appello urgente alle istituzioni locali e territoriali e ai rappresentanti politici regionali: chiedono un intervento immediato per evitare la dispersione di competenze e investimenti strategici che la regione non può permettersi di perdere. In Umbria operano sei istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Ibbr, Isafom, Irpi, Iret, Scitec e Iom – impegnati in settori strategici quali protezione idrogeologica, gestione degli ecosistemi, bioeconomia, biodiversità, agro-forestale, chimica avanzata, innovazione tecnologica e supporto alle imprese locali. Lanazione.it
A Palermo convegno su Donne e Natura, stili di vita e tumori
Appello dei 50 precari del Cnr: "Sosteneteci" - I Precari Uniti Cnr dell’Umbria hanno lanciato un appello urgente alle istituzioni locali e territoriali e ai rappresentanti politici ... lanazione.it
Cnr, precari in agitazione. A rischio 50 ricercatori: "Garanzie per il futuro" - Tutti chiedono di essere stabilizzati: "I nostri contratti sono in scadenza. lanazione.it
#Ricerca #Cnr Al fianco dei ricercatori precari, lasciati nell’incertezza dal #GovernoMeloni. Appello alle forze di opposizione: come l’anno scorso, destiniamo fondi per le stabilizzazioni. #Avs x.com
Da Bologna a Roma, i ricercatori del CNR scendono in presidio contro il precariato nella ricerca pubblica. Chiedono finanziamenti strutturali per garantire stabilità, continuità dei contratti e contrastare l’emigrazione dei professionisti. Un appello urgente al gove - facebook.com facebook