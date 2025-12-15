Appello dei 50 precari del Cnr | Sosteneteci

I 50 precari del Cnr dell’Umbria lanciano un appello urgente alle istituzioni e ai rappresentanti politici regionali, chiedendo interventi immediati per preservare competenze e investimenti strategici. L'obiettivo è scongiurare la dispersione di risorse e conoscenze fondamentali per lo sviluppo regionale, sottolineando l'importanza di un sostegno tempestivo e concreto.

I Precari Uniti Cnr dell’Umbria hanno lanciato un appello urgente alle istituzioni locali e territoriali e ai rappresentanti politici regionali: chiedono un intervento immediato per evitare la dispersione di competenze e investimenti strategici che la regione non può permettersi di perdere. In Umbria operano sei istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Ibbr, Isafom, Irpi, Iret, Scitec e Iom – impegnati in settori strategici quali protezione idrogeologica, gestione degli ecosistemi, bioeconomia, biodiversità, agro-forestale, chimica avanzata, innovazione tecnologica e supporto alle imprese locali. Lanazione.it

