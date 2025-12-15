Apex Legends porta il caos natalizio con l’evento Felice caos
Sentite l’atmosfera allegra e festosa della stagione natalizia? Presto le Leggende potranno addobbare Olympus con il nuovissimo evento natalizio di Apex Legends: Adrenalina Felice caos, in programma dal 16 dicembre al 6 gennaio. Durante Felice caos, i giocatori potranno esplorare la versione festiva a tempo limitato della mappa Olympus, correre come renne quando le capsule sorvegliate piene di armi potentissime piovono dal cielo, ottenere nuove Jolly a tema natalizio e collezionare le sfere EVO invernali! Jolly: capsule sorvegliate Jolly si trasforma in una zuffa festiva quando le capsule sorvegliate toccano terra, protette da squadre di Spectre ostili a guardia del bottino. Nerdpool.it
