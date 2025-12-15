APERIFRIMACT aperitivi culturali al Museo di Frigento

Il Museo di Frigento presenta AperiFrimact, un ciclo di incontri che unisce cultura, arte e convivialità. L’iniziativa offre momenti di confronto tra parole, opere artistiche e socialità, creando un'occasione unica per avvicinare il pubblico alle espressioni culturali in un’atmosfera informale e stimolante.

Il FRIMACT inaugura un nuovo ciclo di incontri tra arte, parole e convivialità con AperiFrimact, un'iniziativa che unisce presentazioni letterarie, donazioni artistiche e momenti di socialità culturale.Venerdì 19 dicembre 2025, alle ore 18:30, presso la Sala Angelo Gabbanini – Casa della Cultura.