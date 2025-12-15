Apericena di autofinanziamento il progetto Amunì per i ragazzi sotto processo penale

Giovedì alle 18,30 al Panama Bistrot di via Aspa si terrà un’apericena di autofinanziamento a sostegno di Amunì, un progetto di Libera dedicato a giovani sotto processo penale. Un'occasione per sostenere un percorso di crescita e cittadinanza attiva rivolto a ragazzi e ragazze coinvolti in procedimenti giudiziari.

