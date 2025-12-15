Anziano ha un malore mentre passeggia con la figlia nei boschi | intervento d' urgenza dei soccorsi

Un anziano ha accusato un malore mentre passeggiava con la figlia nei boschi di Corrazzano, nel Comune di San Miniato. L'evento ha richiesto un intervento d'urgenza dei soccorsi, prontamente intervenuti per assistere e stabilizzare la situazione. L'incidente ha suscitato preoccupazione tra i presenti e ha evidenziato l'importanza della pronta risposta in situazioni di emergenza.

Intervento d'urgenza nel pomeriggio di ieri, domenica 14 dicembre, nei boschi di Corrazzano, nel Comune di San Miniato. Intorno alle ore 16, i Vigili del Fuoco hanno dovuto prestare soccorso a un 80enne, colto da malore mentre faceva una passeggiata con la figlia. Operatori e personale medico.

