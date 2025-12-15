Anytime Fitness inaugura il nuovo Corporate Club di Roma Eur e annuncia l’obiettivo di arrivare a 100 palestre in Italia nei prossimi due anni

Anytime Fitness apre un nuovo Corporate Club a Roma Eur, rafforzando la propria presenza in Italia. Con questa apertura, il franchising punta a raggiungere 100 palestre nel paese entro due anni, consolidando la propria crescita e l’offerta di servizi fitness di qualità.

Anytime Fitness, il più grande franchising per palestre al mondo, inaugura il suo nuovo corporate club di Roma Eur e annuncia l’obiettivo di raggiungere 100 palestre in Italia entro i prossimi due anni. L’evento di inaugurazione del club, che a breve aprirà i battenti al pubblico, si è svolto venerdì 12 dicembre in Viale dell’Arte 25. All’appuntamento hanno preso parte anche Patrizio Chiarappa, Assessore presso il Municipio Roma IX Eur con delega a Grandi Eventi, Politiche Giovanili e Sport, e i campioni azzurri Domiziana Mecenate, nuotatrice paralimpica, portabandiera e finalista ai Giochi di Parigi 2024, e Guillaume Bianchi, schermidore specialista del fioretto, campione europeo 2025 e mondiale 2022 con la Nazionale. Liberoquotidiano.it

Anytime fitness, la prima palestra a Roma aperta h24

Anytime Fitness apre a Roma Eur e annuncia l’obiettivo di 100 club in Italia entro 2 anni - Ronchi (Anytime Fitness): "Siamo molto orgogliosi di aver raggiunto il traguardo delle sessanta palestre aperte in Italia" ... affaritaliani.it