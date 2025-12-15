Antonio Savarese è il nuovo presidente dell’Acen

Antonio Savarese è stato eletto all’unanimità come nuovo presidente dell’Acen, l’Associazione dei Costruttori Edili di Napoli. La nomina è avvenuta durante l’assemblea generale tenutasi oggi a Palazzo Ruffo della Scaletta, segnando un nuovo capitolo per l’associazione e la sua attività nel settore edilizio napoletano.

, l’Associazione dei Costruttori Edili di Napoli: è stato eletto all’unanimità dall’assemblea generale dell’associazione che si è svolta oggi a Palazzo Ruffo della Scaletta. Sarà in carica quattro anni. Savarese succede ad Angelo Lancellotti, che ha guidato l’associazione dal 2022. Napoletano, 68 anni, Savarese è costruttore di terza generazione e vanta un lungo impegno associativo. E’ vice presidente uscente dell’Acen, ruolo ricoperto per nove anni, ed è stato presidente della Cassa Edile di Napoli per più di dieci anni. In più, da tre mandati ricopre il ruolo di vice presidente della commissione Opere pubbliche dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili ed è componente del Consiglio Generale dell’Ance. Ildenaro.it

