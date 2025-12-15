Antonino Cannavacciuolo e Diego Armando Maradona | l' aneddoto del MasterChef ospite con Giorgio Locatelli a Che Tempo Che Fa

Durante l’ospitata a Che Tempo Che Fa, Antonino Cannavacciuolo ha condiviso un emozionante aneddoto sul suo incontro con Diego Armando Maradona, avvenuto durante un soggiorno a Villa Crespi. L’intervista, condotta con Giorgio Locatelli, ha offerto uno sguardo intimo e coinvolgente su un momento speciale tra il celebre chef e il leggendario calciatore.

© Amica.it - Antonino Cannavacciuolo e Diego Armando Maradona: l'aneddoto del MasterChef, ospite con Giorgio Locatelli a Che Tempo Che Fa Tra gli aneddoti raccontati da Antonino Cannavacciuolo, ospite di Fabio Fazio con l’altro MasterChef Giorgio Locatelli a Che Tempo Che Fa, tutta l’emozione dell’incontro con Diego Armando Maradona, quando soggiornò a Villa Crespi. Contenuti in streaming su discovery+ ( www.discoveryplus.it ) Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Antonino Cannavacciuolo a “Che Tempo Che Fa”: il ricordo emozionante dell’incontro con Maradona Amica. Amica.it Antonino Cannavacciuolo: «Maradona è l'unico cliente col quale mi sono seduto a tavola» Cannavacciuolo da Fazio: "Maradona il mio cliente più prestigioso, l'unico con cui mi sono seduto a tavola" - Antonino Cannavacciuolo, chef stellato e grande tifoso del Napoli, ha raccontato un aneddoto su Diego Armando Maradona da Fabio Fazio a 'Che Tempo che Fa': "Quali sono stati gli ... tuttonapoli.net

Cannavacciuolo racconta la storia della cena con Maradona al suo ristorante: “Dov’è Tonino?” - Lo chef Antonino Canavacciuolo racconta quella volta in cui Diego Armando Maradona andò a cena al suo ristorante ... fanpage.it

“L’unico cliente con cui mi sono seduto al tavolo”. Così Antonino Cannavacciuolo racconta Diego Armando Maradona. Era il 2006. Tre giorni a Villa Crespi. Non una leggenda distante, ma un uomo capace di emozionare anche chi è abituato all’eccellenza. “S - facebook.com facebook

Antonino Cannavacciuolo e quel ricordo speciale di Diego Armando Maradona del 2006: "È stato l'unico cliente con cui mi sono seduto a tavola" Lo chef, noto tifoso del Napoli, ha ricordato anche con una certa emozione il Pibe de Oro nel corso di Che Tem x.com