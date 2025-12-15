Antonia e Senza Cri a Sarà Sanremo 2025 | la sfida che nessuno avrebbe voluto vincere

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante Sarà Sanremo 2025, Antonia e Senza Cri si sono trovate coinvolte in una sfida inaspettata nella terza manche, mettendo alla prova le loro capacità e determinazione in un momento cruciale della manifestazione.

Immagine generica

Durante Sarà Sanremo 2025, c'è stata una sfida che nessuna delle due concorrenti avrebbe voluto vincere: stiamo parlando di Antonia e Senza Cri, protagoniste nella terza manche. Fanpage.it

Senza Cri e Antonia #tiktok

Video Senza Cri e Antonia #tiktok

antonia senza cri sar224Sanremo Giovani 2025, Senza Cri batte la fidanzata Antonia - Ecco tutto sulla finale di Sanremo Giovani e i partecipanti. mondotv24.it

antonia senza cri sar224Antonia e Senza Cri a Sarà Sanremo 2025: la sfida che nessuno avrebbe voluto vincere - Durante Sarà Sanremo 2025, c'è stata una sfida che nessuna delle due concorrenti avrebbe voluto vincere: stiamo parlando di Antonia e Senza Cri, protagoniste ... fanpage.it