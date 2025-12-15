Anticipazioni Beautiful Dal 22 Al 27 Dicembre 2025 | Sheila trovata viva il crollo di Steffy e Finn!

Ecco le anticipazioni di Beautiful dal 22 al 27 dicembre 2025. La settimana si preannuncia intensa, con il sorprendente ritrovamento di Sheila viva, il crollo emotivo di Steffy e Finn, e numerosi colpi di scena. Tra segreti svelati e amori in crisi, i protagonisti si troveranno a dover affrontare cambiamenti improvvisi e rivelazioni inaspettate.

Cosa succede quando la quiete è solo un'illusione e i fantasmi del passato tornano con un volto troppo familiare? Steffy pensa di aver ritrovato la serenità, ma una scoperta agghiacciante la costringerà a rimettere tutto in discussione. Finn si troverà davanti a una verità che potrebbe distruggere ciò che ha cercato di proteggere. Hope tenta invano di mantenere un equilibrio che sembra ormai impossibile. E mentre Deacon grida al mondo che Sheila è viva, l'intero universo Forrester rischia di crollare.