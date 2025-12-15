Anpas | a gennaio a Grignasco parte il nuovo corso per volontari soccorritori

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da gennaio, a Grignasco prenderà il via un nuovo corso gratuito dedicato ai volontari soccorritori, promosso dall'Anpas. Il corso, condotto dal Servizio radio emergenza, sarà presentato ufficialmente il 9 gennaio alle ore 21 presso la sede dell'associazione in via Marconi 29D.

Immagine generica

A gennaio al via a Grignasco un nuovo corso gratuito per volontari soccorritori.Il corso, tenuto dal Servizio radio emergenza (Sre) di Grignasco, sarà presentato il prossimo 9 gennaio, alle 21, nella sede dell'associazione, in via Marconi 29D.Il corso è rivolto a tutte le persone maggiorenni. Novaratoday.it

Coronavirus, il primario di Verbania: Saremo l'Asl che vaccina più di tutti in Piemonte

Video Coronavirus, il primario di Verbania: Saremo l'Asl che vaccina più di tutti in Piemonte