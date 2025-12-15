Anpas | a gennaio a Grignasco parte il nuovo corso per volontari soccorritori
A partire da gennaio, a Grignasco prenderà il via un nuovo corso gratuito dedicato ai volontari soccorritori, promosso dall'Anpas. Il corso, condotto dal Servizio radio emergenza, sarà presentato ufficialmente il 9 gennaio alle ore 21 presso la sede dell'associazione in via Marconi 29D.
