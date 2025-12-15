Anghiari edizione speciale per bambini | la maiala che apre i cancelli

A Anghiari, un’edizione speciale dedicata ai bambini mette in luce una storia insolita: una maiala che apre i cancelli del paese. Tra passeggiate, nascite e insegnamenti di educazione civica, l’articolo narra un episodio che porta leggerezza e riflessione in un contesto di sfide globali. Un racconto che cattura l’attenzione e riscopre valori semplici e genuini.

© Lortica.it - Anghiari, edizione speciale per bambini: la maiala che apre i cancelli Cronaca alta: Carlotta passeggia, partorisce e insegna educazione civica ANGHIARI – In un’epoca di guerre, crisi climatiche e disastri vari, il Corriere di Arezzo, con l’accurata penna della giornalista Francesca Muzzi, decide giustamente di occuparsi di ciò che conta davvero: una maiala che va a spasso da sola. La notizia – degna di un numero speciale del Corrierino dei Piccoli o di una lettura animata alle elementari – racconta la straordinaria vita di Carlotta, scrofa del Carmine, che apre il cancello, esce, fa due passi in via del Carmine e rientra, il tutto senza l’aiuto di adulti responsabili. Lortica.it Anghiari: inaugurata la 42esima edizione della Mostra Mercato della Valtiberina Toscana Ad Anghiari Festival autobiografia, Fabio Volo ospite speciale - "Raccontare la Terra" è il titolo della nuova edizione del Festival dell'Autobiografia, in programma ad Anghiari (Arezzo) dal 27 al 29 settembre. ansa.it Carnevale dei Bambini, edizione speciale. La forza di Carabba contro il tumore - Sabato 1 marzo, piazza Ognissanti sarà un’esplosione di colori, musica e spettacoli per celebrare l’evento ... lanazione.it Tra sorsi di buon vino e presentazione di libri anche l'edizione 2025 di Vinicoli ad Anghiari è stata un successo di visitatori. - facebook.com facebook