Andrea Bocelli in concerto in Piazza San Marco
Il 27 giugno 2026, Venezia ospiterà un grande evento musicale: Andrea Bocelli si esibirà in concerto in Piazza San Marco, nell’ambito del suo tour mondiale organizzato da City Sound & Events. Un’occasione unica per ascoltare dal vivo il celebre tenore in una delle piazze più iconiche al mondo.
Andrea Bocelli farà tappa a Venezia con un concerto in Piazza San Marco, in programma sabato 27 giugno 2026, nell’ambito del suo tour mondiale organizzato da City Sound & Events. Il celebre tenore ha scelto uno dei luoghi più iconici e suggestivi al mondo per celebrare un anniversario speciale: i. Veneziatoday.it
Andrea Bocelli - Con Te Partirò / Time To Say Goodbye (Live From Piazza Dei Cavalieri, Italy / 1997)
