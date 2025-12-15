Andiamo a pescare poi la carneficina in spiaggia a Sydney Chi sono i due attentatori | padre e figlio pakistani | 15 morti e 38 feriti
Secondo Tel Aviv c’è stata una sottovalutazione, una polemica che è diventata poi scontro politico con il premier Albanese. Xml2.corriere.it
Lecce stella dalla spiaggia
L’ESTRAZIONE DI QUESTA MATTINA CON TUTTI I PARTECIPANTI NON SOLO QUELLI IN CLASSIFICA #lagoilpescatore #ninghèlimattitá #neiperte #trota #lago #pescare #viral #abruzzo #instagram #pesca #spinning - facebook.com facebook