Andava a scuola in scootermuore 16enne

Un tragico incidente a Pozzuoli (Napoli) ha coinvolto due giovani, uno dei quali, un 16enne, ha perso la vita, mentre un suo amico di 17 anni è rimasto gravemente ferito. La vittima era a bordo di uno scooter diretto a scuola, quando si è verificato il drammatico episodio, suscitando sgomento e dolore nella comunità.

13.20 Un 16enne è morto e un suo amico di 17 è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale a Pozzuoli (Napoli). I due stavano andando a scuola, ad Arco Felice, in scooter quando si sono scontrati con un'auto. Le cause sono ancora da accertare. Il 16enne, di Marano,è morto sul colpo. Mentre il compagno di scuola 17enne, di Bacoli,è stato trasportato in ospedale. Servizitelevideo.rai.it

