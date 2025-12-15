Anche Pirat a Campo Imperatore per cercare il suo padrone il 44enne polacco scomparso | nuovo vertice in prefettura

Dopo 20 giorni di ricerca, Pirat, il cane del 44enne polacco scomparso a Campo Imperatore, è stato ritrovato nella zona. La sua presenza ha portato a un nuovo vertice in prefettura, mentre le autorità continuano a monitorare la situazione e a cercare il proprietario, scomparso insieme ai suoi due cani dal camper parcheggiato nella zona.

Pirat, il cane di Karol Brozek ritrovato a Campo Imperatore dopo 20 giorni dalla scomparsa del 44enne polacco che proprio con i suoi due cani si era allontanato dal camper parcheggiato nella zona, è stato portato per qualche ora in quei luoghi. L'obiettivo era verificare se l'animale, tornato.

Pirat è tornato a Campo Imperatore oggi, ma nessun riscontro utile alle ricerche Una volta ricondotto nei pressi degli impianti di risalita, Pirat ha mostrato un comportamento vigile e reattivo. Si è mosso con decisione tra rocce, avvallamenti e tratti innevati, soffe - facebook.com facebook