Ance Catania | Piena solidarietà a Cosedil denunciare è l’unico argine al ricatto

Ance Catania si schiera a fianco di Cosedil e del suo amministratore, Gaetano Vecchio, condannando il tentativo di estorsione legato al cantiere di Messina. L'organizzazione sottolinea l'importanza di denunciare ogni forma di ricatto, ritenendo questa azione l'unico modo per contrastare e arginare comportamenti intimidatori sempre più insidiosi.

Ance Catania esprime piena solidarietà a Cosedil e all'amministratore Gaetano Vecchio per la denuncia del tentativo di estorsione legato al cantiere di Messina: una richiesta di "messa a posto" avanzata con modalità sempre più insidiose, fino ad arrivare a una videochiamata dal carcere. «Denunciare è un gesto di responsabilità verso i lavoratori – sottolinea il presidente di Ance Catania Rosario Fresta – verso le imprese sane e verso l'intera comunità. È l'unico argine possibile al ricatto: difende la libertà di fare impresa, tutela la concorrenza e rafforza la legalità nei cantieri e nei territori».

