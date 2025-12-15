A Anagni si approfondiscono le indagini sulla donna indagata per la tragica morte di Giuseppe Santonico, avvenuta venerdì scorso lungo la Strada Provinciale 127 Via Sabatino. La posizione dell’automobilista coinvolta si aggrava, mentre continuano le verifiche e le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente mortale.

© Frosinonetoday.it - Anagni, si aggrava la posizione della donna indagata per la morte di Giuseppe Santonico

L'incidente mortale avvenuto venerdì scorso lungo la Strada Provinciale 127 Via Sabatino, nel territorio di Anagni, sta prendendo una piega sempre più grave per l'automobilista coinvolta. Il sinistro, come si ricorderà, si è verificato nei pressi di una curva insidiosa, ed ha visto lo scontro. Frosinonetoday.it