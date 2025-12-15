Amorim frena su Mainoo | Se chiederà la cessione ne parleremo

Ruben Amorim si esprime sulla possibile cessione di Kobbie Mainoo, centrocampista del Manchester United, che da tempo è nel mirino del Napoli. Il tecnico del Sporting Lisboa ha dichiarato che valuterà eventuali richieste di trasferimento solo se il giocatore stesso dovesse chiedere di partire.

"> Ruben Amorim rompe il silenzio sulla situazione di Kobbie Mainoo, centrocampista del Manchester United che da settimane è finito nel mirino del Napoli. In conferenza stampa, il tecnico portoghese ha fatto il punto sul momento del classe 2005, spiegando le ragioni del suo impiego limitato e lasciando aperta una porta in vista del mercato di gennaio. «Certo che apprezzo Kobbie Mainoo», ha chiarito Amorim. «Anche se non sta giocando molte partite, ha avuto le sue occasioni come tutti i compagni». Un passaggio che ridimensiona le voci su una presunta bocciatura tecnica, ma che allo stesso tempo conferma una concorrenza interna difficile da aggirare. Napolipiu.com

