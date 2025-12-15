Amici Frasa riparte da ‘Viola’ | Vorrei collaborare con Plasma sogno Nayt e Post Malone

Amici riparte con l’esperienza di Frasa, che ritorna con il singolo ‘Viola’. Dopo un percorso intenso, l’artista si apre a nuove collaborazioni e sogni nel mondo della musica, tra Plasma, Nayt e Post Malone. Un ritorno che segna una nuova fase della sua carriera, ricca di speranze e progetti futuri.

Milano, 15 dicembre 2025 - Un’esperienza breve, ma molto intensa. Un’esperienza che gli ha lasciato molto su cui lavorare e dalla quale è uscito con il singolo ‘Viola’. Il cantautore Frasa, all’anagrafe Francesco Saias, è uscito da poco dal talent show Amici. Ma la voglia di continuare a fare musica e di comunicare ha preso subito il posto dell’amarezza. Frasa, cos'è per te la musica? "E' uno dei pochi linguaggi che conosco. C’è sempre stata fin da quando ero piccolo, ha colmato qualsiasi mancanza, qualsiasi vuoto. Mia mamma è parrucchiera, mio papà macellaio. Hanno sempre lavorato dalla mattina alla sera, per farmi occupare il tempo in maniera costruttiva mi mandavano nella scuola di danza e musica sotto casa. Quotidiano.net

