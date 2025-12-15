Amici della musica di Mestre | concerto di Natale in duomo

Il duomo di San Lorenzo a Mestre ospiterà giovedì 19 dicembre alle ore 21.00 il tradizionale concerto di Natale, interpretato dalla Cappella Marciana sotto la direzione di Marco Gemmani. Un evento musicale che celebra la stagione natalizia, offrendo un momento di cultura e spiritualità per tutta la comunità.

Il duomo di san Lorenzo ospiterà giovedì 19 dicembre alle ore 21.00 il tradizionale concerto di Natale con protagonista la Cappella Marciana, diretta da Marco Gemmani. L’evento sarà interamente dedicato alla figura di Natale Monferrato (1603–1685), maestro di cappella della Basilica marciana e. Veneziatoday.it

Spot Amici della Musica di Mestre - by Digitalm3dia

Lunedì 15 dicembre al Teatro Toniolo ci sarà una maratona musicale con sei pianisti di prestigio - La genesi dei “Preludi e Fughe” è legata a un episodio quasi leggendario: nel 1950 Šostakóvic si trovava a Lipsia come membro della giuria del concorso Bach, dove rimase profondamente colpito ... italpress.com