Ambulanti Forte dei Marmi torna a Roma | il mercato di Natale dell’originale Consorzio per regali di qualità
A pochi giorni dal Natale, Roma si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dagli amanti dello shopping di qualità: gli Ambulanti Forte dei Marmi a Roma, protagonisti assoluti del periodo natalizio grazie al loro inconfondibile mercato itinerante firmato dall’ originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®. E’ l’occasione perfetta per chi è ancora alla ricerca di idee regalo autentiche, eleganti e convenienti, lontane dai soliti acquisti standardizzati. Il celebre mercato toscano torna infatti nella Capitale con due appuntamenti imperdibili, trasformando piazze e viali in un vero e proprio villaggio dello shopping natalizio di alta qualità. Funweek.it
DOMENICA 5 TORNA IL MERCATO DEGLI AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI | 02/11/2023
