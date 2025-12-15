Le amministrazioni di Cascina, Calcinaia e Calci hanno avviato la creazione di una Comunità Energetica Rinnovabile, con il supporto del Polo Scientifico e Tecnologico di Navacchio. L'obiettivo è condividere la produzione e il consumo di energia pulita tra cittadini, imprese, associazioni e enti pubblici, promuovendo un territorio più sostenibile e autonomo.

© Lanazione.it - Ambiente: costituita la Comunità Energetica Rinnovabile fra Cascina, Calcinaia e Calci

Cascina (PI), 15 dicembre 2025 – Le amministrazioni comunali di Cascina, Calcinaia e Calci, con il supporto del Polo Scientifico e Tecnologico di Navacchio, hanno avviato il percorso di costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER), finalizzata alla condivisione della produzione e del consumo di energia pulita all’interno dei tre territori comunali, a beneficio di cittadine e cittadini, imprese, associazioni ed enti pubblici. La nuova CER, denominata “Comunità Energetica Rinnovabile Energia in Comune” e costituita come Ente del Terzo Settore (ETS), nasce per rispondere a un’esigenza concreta: favorire l’autoconsumo locale dell’energia prodotta da fonti rinnovabili attraverso un modello di condivisione, sia istantanea sia tramite sistemi di accumulo, basato su impianti di piccola e media dimensione, in particolare fotovoltaici ed eolici. Lanazione.it

