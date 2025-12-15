Amaro il debutto di Bolzoni sul campo dell’Arzignano Nuova Pro Patria vecchi problemi | altro stop
Debutto amaro per Bolzoni sulla panchina della Pro Patria, che subisce una sconfitta nel finale contro l’Arzignano Valchiampo. La nuova avventura dell'allenatore si apre con una battuta d'arresto, evidenziando ancora i vecchi problemi della squadra. La sfida, giocata nel posticipo serale, ha messo in luce le difficoltà di un club alla ricerca di una svolta.
ARZIGNANO (Vicenza) Nella sua prima uscita sulla panchina della Pro Patria, Bolzoni viene beffato nel finale di partita dall’Arzignano Valchiampo, nel posticipo serale di ieri. Come principale novità tattica, il nuovo allenatore dei tigrotti biancoblù porta un sistema di gioco basato sul 3-4-1-2, con un altro ex interista come Schirò nei panni del trequartista, per cercare di innescare le due punte. I vicentini, capitanati dall’ex Boffelli, non rinunciano invece al 3-5-2 e si rendono particolarmente insidiosi nella prima parte della prima frazione di gara, specialmente quando, dopo appena 5’ dal calcio d’avvio, Cariolato prende il palo una volta superato l’estremo difensore bustocco Rovida. Sport.quotidiano.net
