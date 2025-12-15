Amarezza Castiglionese niente gol nella nebbia

In una partita giocata sotto una fitta nebbia, la Castiglionese e Valentino Mazzola si sono affrontate senza riuscire a trovare la rete, terminando con un pareggio a reti inviolate. La sfida, combattuta e equilibrata, ha visto entrambe le squadre impegnarsi senza però riuscire a sbloccare il risultato.

© Lanazione.it - Amarezza Castiglionese niente gol nella nebbia Castiglionese 0 Valentino Mazzola 0 CASTIGLIONESE: Balli, Scichilone (69’ Parisi), Viciani, Menci, Menchetti, Grifoni, Berneschi, Minocci, Tenti, Tavanti (70’ Mannarini), Ligi (85’ Edoziogor). All.: Stefano Cardinali. VALENTINO MAZZOLA: Chiarugi, Bonechi, Gianassi (78’ Turillazzi), Saitta, Zanaj, Campatelli, Rocchetti, Camilli, Cioni, Discepolo, Scardigli (78’ Bruni). All.: Marco Ghizzani. Arbitro: Fatticcioni di Carrara. Note: ammoniti: Minocci, Saitta, Zanaj, Camilli. CASTIGLION FIORENTINO – Finisce in perfetta parità allo stadio Faralli il confronto tra la Castiglionese e il Mazzola Valdarbia. Lanazione.it Amarezza Castiglionese niente gol nella nebbia - Castiglionese 0 Valentino Mazzola 0 CASTIGLIONESE: Balli, Scichilone (69’ Parisi), Viciani, Menci, Menchetti, Grifoni, Berneschi, Minocci, Tenti, Tavanti (70’ Mannarini), Ligi (85’ Edoziogor). msn.com

SCONFITTA AMARA Una partita che lascia tanta amarezza e ancora più consapevolezza del lavoro da fare. Nel primo tempo i ragazzi controllano il gioco con ordine, qualità e personalità, come ormai ci hanno abituati nelle ultime settimane. Creiamo, sp - facebook.com facebook