© Movieplayer.it - Amadeus, recensione: talento vs. mediocrità per una versione punk di Mozart

Se il paragone con il capolavoro di Milos Forman appare superfluo, la serie targata Joe Barton convince, anche se vive di momenti e di sprazzi. Protagonisti Will Sharpe e Paul Bettany. Su Sky e Now dal 23 dicembre. L'enigma di Wolfgang Amadeus Mozart rivisto in cinque puntate ideate da Joe Barton, riprendendo i fatti - tra leggenda e storia - già raccontati da Milos Forman nel capolavoro del 1984, a sua volta ispirato all'opera teatrale di Peter Shaffer. E lo scriviamo subito: è inutile, superfluo e pure infantile fare paragoni. Due epoche diverse, due modi di raccontare diametralmente opposti. Movieplayer.it

Verdone contro Checco Zalone #ilcapitale #commediaitaliana #checcozalone #verdone #carloverdone

Amadeus: recensione della serie con Paul Bettany e Will Sharpe – #NoirFest2025 - Leggi la recensione dei primi due episodi di Amadeus, la nuova serie Sky con Paul Bettany, Will Sharpe e Gabrielle Creevy. cinefilos.it