Amad fa un cenno al Manchester United davanti al Bournemouth in regalo d’addio prima di partire per l’AFCON

Amad Diallo ha concluso il suo periodo con il Manchester United lasciando un ricordo speciale: prima di partire per l’AFCON, ha segnato il suo primo gol con i Red Devils contro il Bournemouth, regalando un gesto significativo ai suoi tifosi e al club prima di intraprendere la sua avventura internazionale.

Amad Diallo ha fatto al Manchester United il regalo perfetto prima di partire per la Coppa d'Africa segnando il primo gol contro il Bournemouth. Lo United rimarrà senza l'esterno, così come il compagno di squadra Bryan Mbeumo, per almeno un mese mentre aiuta la Costa d'Avorio a difendere la corona AFCON, ma ha avuto un impatto chiave nella sua ultima partita prima della sua assenza. I Red Devils avevano già fatto un buon inizio contro i Cherries, con Mason Mount, Casemiro e Matheus Cunha tutti andati vicini prima che la loro impressionante apertura fosse premiata con un meritato vantaggio dopo 13 minuti.