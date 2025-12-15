Da questo mese, Roma vede un rafforzamento dei servizi di raccolta rifiuti con l'installazione dei nuovi Punti Ecologici Rionali AMA. Queste Ecoisole, distribuite nel territorio, permettono ai cittadini di smaltire in modo più semplice e rapido i rifiuti speciali, migliorando l'efficienza e la vicinanza dei servizi di raccolta alla comunità locale.

© Iltempo.it - AMA più vicina ai cittadini: arrivano i Punti Ecologici Rionali

AMA rafforza la sua presenza nei territori. Da questo mese arrivano a Roma i Punti Ecologici Rionali, le nuove Ecoisole predisposte per offrire un servizio di raccolta dei rifiuti particolari ancora più vicino ai cittadini. Un intervento concreto che si inserisce nel lavoro già in corso nei quartieri e che risponde alla crescente attenzione verso il corretto conferimento dei materiali che non vanno nei cassonetti. Le Ecoisole consentiranno di conferire olio vegetale esausto, vernici e bombolette spray, consumabili da stampa, farmaci scaduti, pile e batterie, abiti e tessili. Si tratta di materiali che richiedono trattamenti specifici e che ora potranno essere gestiti con maggiore continuità e il cittadino non dovrà attendere giornate dedicate. Iltempo.it

Ad Atreju, nel panel “La stagione delle riforme”, ho ribadito una visione chiara: stiamo costruendo una Pubblica amministrazione più moderna, semplice e vicina a cittadini e imprese. Reclutamento, formazione e merito sono i pilastri di questo percorso. x.com

Ad Atreju, nel panel “La stagione delle riforme”, ho ribadito una visione chiara: stiamo costruendo una Pubblica amministrazione più moderna, semplice e vicina a cittadini e imprese. Grazie alla digitalizzazione dei concorsi e al portale inPA abbiamo avviato u - facebook.com facebook