Altro che Art of the Deal Il vero genio della trattativa è Volodymyr Zelensky

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Volodymyr Zelensky si distingue come un maestro nella gestione delle trattative politiche, superando anche le più celebri strategie di negoziazione. La sua abilità nel comunicare e nel negoziare si rivela fondamentale in un contesto complesso e delicato, dimostrando un talento che va oltre le aspettative.

Altro che Art of the Deal. Il vero genio della trattativa è Volodymyr Zelensky

