Errico di Forza Italia denuncia gli aumenti delle tariffe dell’Alto Calore, che raggiungono fino al 56% e superano il 60% nel prossimo quinquennio, senza consultazione preventiva con i territori. Chiede con urgenza un’assemblea aperta con sindaci e amministratori per discutere questa decisione ritenuta grave e inaccettabile.

© Anteprima24.it - Alto Calore, Errico (FI): “Inaccettabili rincari senza confronto. Subito un’assemblea aperta con sindaci e territori”

Tempo di lettura: 2 minuti “La riproposizione del piano tariffario dell’Alto Calore, con aumenti che arrivano fino al 56% e che di fatto superano il 60% nel periodo 2024-2029, è una scelta grave e inaccettabile, soprattutto perché avviene senza alcuna consultazione preventiva con i sindaci e gli amministratori del territorio”. Lo dichiara il consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Errico, intervenendo sulla nuova convocazione del Comitato esecutivo dell’Ente idrico campano che il 19 dicembre dovrà esaminare lo schema regolatorio contenente i rincari. “Parliamo di una decisione che ripropone integralmente un piano già duramente contestato la scorsa estate da cittadini, comitati, amministrazioni locali e forze politiche – sottolinea Errico – e che viene nuovamente portato all’approvazione come se nulla fosse accaduto, nonostante le proteste e a fronte di un servizio che continua a presentare gravi criticità”. Anteprima24.it

Fernando Errico (FI) attacca: azzerare i vertici di Alto Calore

Le tariffe dell'Alto Calore aumenteranno del 56% Cioè nonostante perdite, interruzioni idriche, disagi continui per utenti, negozianti e chiusure delle scuole ci sarà l'aumento. Il 19 dicembre ci sarà una riunione all'Alto Calore con i Sindaci. Il comitato Uniam - facebook.com facebook