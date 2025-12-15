Altezza dei bambini | come capire se tuo figlio cresce bene

L’altezza dei bambini è un indicatore importante della loro crescita e salute. Monitorarla permette ai genitori e ai pediatri di assicurarsi che il bambino si sviluppi in modo equilibrato. Conoscere i parametri di riferimento e capire quando intervenire può fare la differenza nel favorire un percorso di crescita ottimale, garantendo il benessere a lungo termine del piccolo.

Tra gli elementi che vengono valutati nell' età pediatrica c'è l'altezza. Un dato che, al di là del singolo valore numerico e della curiosità dei genitori, è utile a livello sanitario per verificare la corretta crescita di un bambino. Come riportato nello studio pubblicato sulla rivista Nutrition Reviews, la crescita lineare (l'aumento dell'altezza dei bambini nel tempo) è considerata il miglior indicatore dello stato nutrizionale. È importante misurare l' altezza dei bambini perché da questo dato, in relazione all'età, si ottengono un'ampia serie di informazioni, in modo particolare su possibili condizioni avverse sullo stato di salute.

Per Lo Sport: tutte - Negli ultimi dieci anni, secondo i dati, pubblicati da The Guardian, l’altezza media dei bambini inglesi di cinque anni (110,9 cm) è scesa di 33 posti nelle classifiche internazionali, fino alla ... gazzetta.it

