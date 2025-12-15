Il 15 dicembre segna il 349º giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 16 giorni ancora da trascorrere. In questa giornata si ricordano eventi storici, compleanni di personaggi famosi, santi e proverbi legati alla data, offrendo uno sguardo sulle ricorrenze e le curiosità che caratterizzano questa data.

© Pisatoday.it - Almanacco | Lunedì 15 dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Il 15 dicembre è il 349º giorno del calendario gregoriano (il 350º negli anni bisestili). Mancano 16 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San Bacco il Giovane (Dahhat)Aforisma di DicembreSiamo più vicini alla primaveradi quanto siamo stati nel mese di settembre,Ho sentito un uccello. Pisatoday.it

Lunedì 15 dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Santi del giorno: Santa Virginia Etimologia: Virginia, “Virginius” è un antichissimo “cognomen” gentilizio romano, derivante dall’aggettivo “virgineus”, “di fanciullo”, che ha alla radice il termine ... trevisotoday.it