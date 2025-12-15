Almanacco | Lunedì 15 dicembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Il 15 dicembre segna il 349º giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 16 giorni ancora da trascorrere. In questa giornata si ricordano eventi storici, compleanni di personaggi famosi, santi e proverbi legati alla data, offrendo uno sguardo sulle ricorrenze e le curiosità che caratterizzano questa data.
Il 15 dicembre è il 349º giorno del calendario gregoriano (il 350º negli anni bisestili). Mancano 16 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San Bacco il Giovane (Dahhat)Aforisma di DicembreSiamo più vicini alla primaveradi quanto siamo stati nel mese di settembre,Ho sentito un uccello. Pisatoday.it
Lunedì 15 dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Santi del giorno: Santa Virginia Etimologia: Virginia, “Virginius” è un antichissimo “cognomen” gentilizio romano, derivante dall’aggettivo “virgineus”, “di fanciullo”, che ha alla radice il termine ... trevisotoday.it
Almanacco di oggi, 15 dicembre: la prima di Via col Vento - Era il 15 dicembre 1939 e al Loew's Grand Theatre c’era la prima di Via col vento. repubblica.it
