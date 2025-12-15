Almanacco | Lunedì 15 dicembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 15 dicembre segna il 349º giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 16 giorni ancora da trascorrere. In questa giornata si ricordano eventi storici, compleanni di personaggi famosi, santi e proverbi legati alla data, offrendo uno sguardo sulle ricorrenze e le curiosità che caratterizzano questa data.

Il 15 dicembre è il 349º giorno del calendario gregoriano (il 350º negli anni bisestili). Mancano 16 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San Bacco il Giovane (Dahhat)Aforisma di DicembreSiamo più vicini alla primaveradi quanto siamo stati nel mese di settembre,Ho sentito un uccello. Pisatoday.it

