Alluvioni contributi per i danni | disponibili le domande online
Da oggi in Emilia-Romagna è possibile presentare online le domande per i contributi destinati ai danni causati dalle recenti alluvioni. La procedura, resa più semplice dalle nuove modalità, è accessibile sulla piattaforma dedicata, consentendo ai cittadini interessati di richiedere il supporto previsto dall’ordinanza del Commissario straordinario.
A partire da oggi, lunedì, in Emilia-Romagna le persone che ne hanno diritto potranno presentare domanda di contributo per i danni subiti dalle alluvioni tramite la piattaforma dedicata, secondo le nuove modalità semplificate previste dall’ordinanza del Commissario straordinario alla. Forlitoday.it
Teleacras - Dalla Regione i fondi “meteo”
Post alluvione: procedure di rimborso più snelle per i privati che hanno subito danni fino a 30mila euro - A partire da lunedì 15 dicembre si potrà presentare domanda di contributo sulla piattaforma regionale Sfinge Alluvione ... parmatoday.it
Alluvioni, in vigore ordinanza per semplificare rimborsi ai privati - Procedure più snelle per i rimborsi ai privati colpiti dalle alluvioni, contributi fino a 30mila euro con una burocrazia alleggerita ed estensione degli indennizzi anche a chi ha subito danni durante ... ansa.it
Alluvioni, contributi per i danni: da oggi disponibili le domande online in Emilia-Romagna #Cesena - facebook.com facebook