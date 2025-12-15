Alluvioni contributi per i danni | da oggi disponibili le domande online in Emilia-Romagna
Da oggi in Emilia-Romagna è possibile presentare online le domande per i contributi destinati ai danni causati dalle recenti alluvioni. La piattaforma digitale semplifica le procedure, consentendo ai cittadini interessati di accedere facilmente ai contributi previsti dall’ordinanza del Commissario straordinario. La misura mira a velocizzare l’assegnazione degli aiuti e supportare le comunità colpite.
È entrata in vigore l'ordinanza commissariale n. 54, che semplifica l'accesso ai contributi per chi ha subito danni a seguito delle alluvioni. L'ordinanza introduce tre categorie di contributi (danni minori, lievi e gravi)