Alluvione avviata la procedura per il rimborso dei danni subiti nel 2023 ma anche nel 2024

È stata avviata la procedura per il rimborso dei danni causati dalle alluvioni in Emilia-Romagna nel 2023 e nel 2024. Le persone interessate potranno presentare la domanda di contributo attraverso la piattaforma Sfinge, all’indirizzo alluvione2023, per ricevere assistenza e supporto nel ripristino dei danni subiti.

In Emilia-Romagna le persone che ne hanno diritto potranno presentare domanda di contributo per i danni subiti dalle alluvioni tramite la piattaforma Sfinge, all’indirizzo: alluvione2023.regione.emilia-romagna.it. Sarà possibile fare domanda per immobili ricadenti in uno dei comuni. Ferraratoday.it In vigore un’ordinanza per snellire le procedure di rimborso per i privati con danni fino a 30mila euro - Procedure di rimborso più snelle per i privati che hanno subito danni alluvionali fino a 30mila euro, oltre alle spese tecniche e all’indennizzo per i beni mobili: è entrata in vigore negli scorsi gio ... ravennaedintorni.it

Ricostruzione post alluvione: in vigore l’ordinanza semplificazione: procedure di rimborso più snelle per i privati che hanno subito danni fino a 30mila euro - Un alleggerimento della burocrazia, con procedure più snelle per i privati colpiti dalle alluvioni che hanno avuto danni entro i 30mila euro, oltre alle spese tecniche e all’indennizzo per i beni mobi ... sassuolo2000.it

Dragaggio a metà, porto a rischio Dopo l’alluvione del 26 novembre 2022, in una condizione in cui Casamicciola necessitava di mille e forse più prorità, la questione restò a lungo argo...#CRONACA #PRIMOPIANO #CasamicciolaTermeemergenzaporto #diffo - facebook.com facebook