Alluvione 2023 attiva la piattaforma della Regione per presentare le domande di contributo per i danni subiti
A partire da lunedì 15 dicembre, la Regione Marche ha attivato una piattaforma online per consentire ai cittadini di presentare le domande di contributo relative ai danni causati dalle alluvioni del maggio 2023. La procedura riguarda coloro che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella regione, offrendo un'opportunità di sostegno economico.
SENIGALLIA – A partire dal giorno lunedì 15 dicembre, le persone che ne hanno diritto potranno presentare domanda di contributo per i danni subiti dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal giorno 16 maggio 2023 sul territorio marchigiano tramite la piattaforma dedicata. Anconatoday.it
Alluvione in Emilia Romagna maggio 2023: la cronistoria attraverso le immagini di Local Team
Alluvione, ristori alle Cab: "Superata la soglia del 50%" - Ci sono voluti più due anni, ma per le Cooperative agricole braccianti della provincia di Ravenna la soglia del 50% dei ristori per i danni causati dall’alluvione 2023 è stata "finalmente superata". ilrestodelcarlino.it
Alluvione 2023, domani lo sportello di assistenza Sfinge - Lo sportello informativo Sfinge per il territorio della Bassa Romagna, per l’assistenza a cittadini, tecnici e periti sulle perizie dei danni dell’alluvione 2023, per il mese di luglio sarà aperto ... ilrestodelcarlino.it
GIORNATA INTERNAZIONALE DEL VOLONTARIATO Il Volontariato Accogliente e di Prossimità è un seme che cresce solo ina comunità coesa. Ecco le bellissime parole che ci regala Laura Roncagli, anima di queste rete di cittadinanza attiva che da oltr - facebook.com facebook