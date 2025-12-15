All' ombra dell' ultimo sole omaggio a Fabrizio De André al Museo del Saxofono

Domenica 21 dicembre 2025, il Museo del Saxofono di Fiumicino ospiterà “All’ombra dell’ultimo sole”, un concerto dedicato a Fabrizio De André. L'evento celebra i trentacinque anni dall’uscita di “Nuvole”, uno dei capolavori dell'artista, e offre un importante omaggio musicale al suo talento e alla sua eredità.

