Allianz il tie-break è fatale Con la Lube doppia beffa

Nell'ultima giornata di andata del girone di regular season, Allianz Milano subisce una sconfitta al tie-break contro la Cucine Lube Civitanova, che si rivela decisiva. La partita, caratterizzata da equilibrio e intensità, vede i marchigiani prevalere grazie a una prestazione più costante e determinata, lasciando i milanesi con un risultato amaro.

© Ilgiorno.it

Ultima giornata di andata del girone di regular season e nuova sconfitta per l’ Allianz Milano che soccombe per 3 set a 2 per mano della Cucine Lube Civitanova che gioca per gran parte della partita meglio e con maggior cinismo e continuità. La squadra di Medei allontana così i milanesi, visto che le due formazioni erano distanziate solo da un punto. Il club meneghino, inoltre, in virtù della sconfitta, chiude il girone da settima e ai quarti di Coppa Italia, affronterà la seconda Rana Verona (la capolista Trento troverà invece Monza). Le formazioni erano arrivate alla sfida dopo gli esordi vincenti in Europa: la Lube, con la vittoria per 3 set a 0 in Champions e Milano con il successo, seppur in condizioni non ideali, in Challenge Cup. Ilgiorno.it

