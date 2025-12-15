All' Hotel Monaco Confartigianato Venezia festeggia i suoi primi 80 anni

Il 14 dicembre, all'Hotel Monaco di Venezia, la Confartigianato Imprese Venezia ha celebrato gli 80 anni di attività, sottolineando il ruolo fondamentale dell'artigianato nella storia e nello sviluppo della città. Un momento di festa dedicato alla valorizzazione del lavoro artigiano, tra tradizione e innovazione, che testimonia l'impegno della confederazione nel tutelare e promuovere il patrimonio veneziano.

All'Hotel Monaco di Venezia, ieri 14 dicembre, la Confartigianto Imprese Venezia ha celebrato i suoi 80 anni, a difesa dell'artigianato veneziano, della storia artigiana, del lavoro e della città storica tra tradizione e innovazione. Confartigianato è la più importante e antica associazione.