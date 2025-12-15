Allenamento Inter ad Appiano Gentile gli infortunati al lavoro | svelata la data della partenza per la Supercoppa Italiana a Riad

L'Inter continua la preparazione a Appiano Gentile in vista della Supercoppa Italiana a Riad. Nel frattempo, i giocatori infortunati si stanno allenando per recuperare al meglio e unirsi alla squadra nel prossimo impegno internazionale. È stata anche annunciata la data di partenza per il prestigioso torneo in Arabia Saudita.

Non c'è tempo per festeggiare troppo a lungo il primato in classifica appena conquistato. Archiviata la fondamentale vittoria per 2-1 ottenuta contro il Genoa allo stadio "Luigi Ferraris", in casa Inter la testa è già rivolta al primo trofeo della stagione. La Beneamata ha fatto rientro a Milano nella notte, ma il programma di lavoro stilato da Cristian Chivu ha previsto una gestione delle energie differenziata in vista dell'imminente impegno in Arabia Saudita.

