Allegri nella bufera la mossa è finita nel mirino della critica

Il pareggio del Milan contro il Sassuolo ha suscitato polemiche e critiche nei confronti di Allegri, che ha visto sfumare una preziosa opportunità di consolidare la leadership in classifica. La scelta dell’allenatore è finita sotto scrutiny, alimentando discussioni sulla direzione tecnica della squadra e le decisioni prese durante la partita.

© Tvplay.it - Allegri nella bufera, la mossa è finita nel mirino della critica Il pareggio del Milan in casa contro il Sassuolo ha lasciato l’amaro in bocca in casa rossonera con la squadra di Massimiliano Allegri che ha perso l’occasione di portarsi in testa alla classifica. Il gol di Laurentié messo a segno a circa un quarto d’ora dalla fine della partita è costato caro alla formazione di Allegri che non è riuscita a capitalizzare al meglio la doppietta del giovane Bartesaghi. Allegri, errore contro il Sassuolo (Ansa Foto) – tvplay.it Alcune mosse di Massimiliano Allegri non sono state comprese a pieno dalla critica che ha messo nel mirino l’allenatore rossonero per come ha gestito il vantaggio della squadra. Tvplay.it #Milan, #Leao e #Nkunku nella bufera. Rivelazione su #RedBird. L'appello: "Prendete una punta" #SempreMilan #Calciomercato - facebook.com facebook